خلال أسبوع واحد.. 9 قتلى في حوادث المرور بالمناطق الحضرية

سجلت مصالح الأمن الوطني 318 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 ديسمبر . أسفر عنه وفاة 09 أشخاص وجرح 354 آخرين.

كما عرفت حصيلة حوادث المرور، خلال هذا الأسبوع إرتفاعا مقارنة بالأسبوع الماضي، بـ3 حوادث مرور ، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ 8 جرحى، مع انخفاض عدد الوفيات 03 وفيات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%. نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة. والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى إحترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

وتضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

إقرأ أيضا:

الغاز يحصد 9 ضحايا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 9 أشخاص مصرعهم إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في كل من ولاية وهران، والبويرة وبجاية. حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأفاد ذات البيان، أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إسعاف 37 شخصا جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.

كما تسببت حوادث المرور عبر عدة ولايات خلال ذات الفترة في وفاة 9 أشخاص، وإصابة 200 آخرين بجروح مختلفة.

ومن جهة أخرى تدخل أفراد الحماية المدنية لولاية سوق أهراس إثر انفجار مدفأة داخل منزل ببلدية ودائرة المشروحة. خلف إصابة 07 أشخاص بحروق طفيفة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين بكل من ولايتي الجزائر والشلف دون تسجيلأي خسائر بشرية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ34 عملية تحسيسية حول ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. وكذا كما قامت بـ19 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp