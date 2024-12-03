خلال أسبوع.. 29 قتيلا في حوادث مرور

لقي 29 شخصا حتفهم وأصيب 1477 آخرون بجروح على إثر وقوع 1281 حادث مرور بعدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 نوفمبر الفارط.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت في ولاية سطيف بوفاة 4 أشخاص. وإصابة 60 آخرين بجروح على إثر 54 حادث مرور.

من جانب آخر، تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 669 حريقا، منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، سجلت أهمها بولايات الجزائر (118 حريقا), وهران (57) والبليدة (56).

كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بإنقاذ 492 شخصا في حالة خطر وتغطية 4793 عملية إسعاف.

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