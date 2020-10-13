خلال اجتماع شبكات التحالف العالمي للنساء الوسطاء.. النائب بوناب تبرز مكتسبات المرأة الجزائرية

شاركت اليوم، النائب سعيدة بوناب، في أشغال الاجتماع الافتراضي السنوي للتحالف العالمي للشيكات الإقليمية للنساء الوسطاء.

وبصفتها عضوا مؤسسا في شبكة النساء الوسطاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط استعرضت في إطار جدول الاعمال المخصص للفوج المعني ببحث ” تعزيز قيادة المرأة في السلم والامن ” مكانة المرأة والمكتسبات المتحصل عليه.

وابرزت بوناب الإرادة السياسية التي سمحت للمرأة الجزائرية أن تكون عضو لا يستهان به في جميع القطاعات ، عن طريق ترسانة من القوانين التي تحميها من كل أشكال العنف.

كما ثمنت النائب بوناب ما تقوم به الدولة في تحضير المرأة للقيادة، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الاسرة والمدرسة في تكوين المرأة وتحضيرها للحياة الاجتماعية والاقتصادية ثم السياسية.

وأوضحت في ختام تدخلها ان الدولة الجزائرية لا تميز بين الجنسين في تمويل المشاريع واعتمادها سواء من حيث البرامج المدونة أو المرافقة من طرف مؤسسات الدولة لهذا الغرض.