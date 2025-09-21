خلال اجتماع مجلس الوزراء.. الرئيس تبون يشدد على تطوير العمل الحكومي والتنسيق لتحقيق مناعة شاملة

ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، رحّب فيه بداية بالحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق في مهامها النبيلة.

ومنح الرئيس تبون بعدها الكلمة للوزير الأول الذي شكره على ثقته، وأكد التزامه بتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها السيد رئيس الجمهورية للمرحلة القادمة وأساسها السهر على خدمة المواطن والدفع قدما بالديمقراطية التشاركية.

ليُسدي عقب ذلك الرئيس أوامره وتعليماته وتوجيهاته للحكومة كالآتي:

ـ أمر بحتمية النهوض بالعمل الحكومي من خلال الفعالية والنجاعة، كلٌ في اختصاصه وعبر العمل الميداني لتسيير الشأن العام.

ـ استخلاص الدروس من التجارب السابقة والمضي قدما فيما ثبتت نجاعته وفعاليته لفائدة المواطنين.

ـ أكد أن الجزائر وهي تمضي بفضل جهود أبنائها إلى بر الأمان في حاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق التام فيما بين أعضاء الطاقم الحكومي، لتحقيق مناعة شاملة في جميع القطاعات، وكسب المصداقية أمام الرأي العام بالحلول المفضية إلى تقوية الجبهة الداخلية.

ـ ضرورة وضع المواطنين وانشغالاتهم ضمن أولوية الأولويات في مخططات العمل من أجل حلول دائمة ونهائية.

ـ وجّه رئيس الجمهورية، الحكومة بالتركيز على أداء المهام المنوطة بها بجدية عالية.

ـ أوضح الرئيس أن الجزائر لا تُسَيَّرُ بالتقشف بل بالتسيير الذكيّ، الذي يُعتبر من صميم المشروع الرئاسي المُحدّد لهدف بلوغ الجزائر مصاف الدول الناشئة، بتحقيق النوعية في مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ـ أمر رئيس الجمهورية الطاقم الحكومي بضرورة التنسيق الأولي مع السيد الوزير الأول كهمزة وصل أساسية في العمل الحكومي.

وبعد التوجيهات الأولية المسداة للحكومة الجديدة، أمر رئيس الجمهورية بتحضير عروض ومخططات عمل قطاعية على أن تُعرض خلال اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.

ليُختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.