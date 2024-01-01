خلال اخر 4 أيام.. ابو عبيدة يعلن مقتل 16 جنديا صهيونيا وتدمير 71 الية عسكرية كليا او جزئيا 

أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام “ابو عبيدة”، اليوم الإثنين، تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا ومقتل 16 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

كما تم إصابة العشرات بجروج متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى.

وأضاف ذات المتحدث، انه خلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

كما تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

وكشف “ابو عبيدة” أيضا، اسقاط طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، بالإضافة الى دكّ مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

واعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام امطار مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة “M90”