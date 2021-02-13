خلال استقباله اليوم.. بن قرينة يرفع جملة من الانشغالات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

استقبل رئيس الجمهورية اليوم السبت عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

وحسب بيان لحركة البناء الوطني فإن اللقاء كان فرصة لتهنئة الرئيس بعودته سالما معافى لأرض الوطن لاستكمال مشروع الاصلاحات

وتضمن اللقاء مشاورات بين الرئيس ورئيس حركة البناء الوطني في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسة الخارجية.

و رفع رئيس حركة البناء الوطني للرئيس تبون جملة من الانشغالات خاصة ما تعلق منها مقاربته للوضع و برنامج العمل المسطر.

وركزت الانشغالات التي رفعها بن قرينة حسب ذات البيان علىرفع الغبن على المواطنين.

بالإضافة إلى وضرورة البحث عن سبل لتوفير مبالغ مالية قصد التكفل الحسن بعديد المواطنين الذين فقدوا عملهم.

كما دعا بن قرينة رئيس الجمهورية إلى تنظيم لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة.

بالموازاة مع ذلك طالب حزب عبد القادر بن قرينة بضرورة اعتماد قانون انتخابات يكرس الشفافية والنزاهة ويعيد الأمل للناخب الجزائري

وأضاف ذات البيان أن رئيس الحركة طالب بإعادة إعادة النظر في عمل الحكومة بما يسمح لها التكفل بالحالة الضاغطة اقتصاديا واجتماعيا والتصدي للمشاكل المتفاقمة

بالإضافة إلى ذلك تضمنت جملة مقترحات بن قرينة الدعوة لاتخاذ إجراءات طمأنة من شأنها إعطاء الأمل للعديد من الفئات

وختم البيان بالقول أن عبد القادر بن قرينة اكد لرئيس الجمهورية على امله نأمل أن يبقى الحراك وأفكاره السياسية وأسلوبه الحضاري السلمي محل استلهام في تمتين الجبهة الداخلية ومواصلة محاربة كل أنواع الفساد.