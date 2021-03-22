خلال استقباله نائب رئيس شركة هواوي.. شرحبيل يؤكد على الإرادة السياسة للتحول الرقمي في الجزائر

استقبل وزير الرقمنة و الإحصائيات، حسين شرحبيل اليوم الإثنين بمقر الوزارة، نائب رئيس شركة ”هواوي” لمنطقة شمال إفريقيا، رفقة مسؤولي ”هواوي الجزائر” لي جيغوانغ.

و تم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع التحول الرقمي للجزائر.

وأكد الوزير على الإرادة السياسية القوية للسلطات الجزائرية في الإسراع في مسار التحول الرقمي.

خاصة فيما يتعلق بعصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطن و للمؤسسات الاقتصادية، تماشيا مع البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية.

كما شدد ذات المسؤول الحكومي على أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال، مع إحدى أهم الشركات العالمية في مجال تكنولوجيات الرقمنة.

وأرز ذات المسؤول في نفس الوقت كل ما تم إنجازه في هذا القطاع من منشآت قاعدية و تكنولوجية.

و كذا المقومات الكبرى التي تزخر بها الجزائر، خاصة تلك المتعلقة بالكفاءات الشبانية خريجة الجامعة الجزائرية و كذا المعاهد المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

من جهته، أكد لي جيغوانغ، خلال تقديمه لعرض حول نشاطات شركة “هواوي” في مجال الرقمنة، استعداد الشركة لمرافقة الجزائر في مشروع التحول.