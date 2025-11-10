خلال استقباله ناصري.. الرئيس الأنغولي يتسلّم رسالة من الرئيس تبون

استُقِبل عزوز ناصري، أمسية اليوم الاثنين، بأنغولا من قبل رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفس لورينسو.

وحضر اللقاء منير بوروبة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا، والبروفيسور مخلوف ساحل، رئيس ديوان رئيس مجلس الأمة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فقد سلّم عزوز ناصري للرئيس الأنغولي، بالمناسبة، رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ونوّه الرئيس الأنغولي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالدعم الذي تلقته ثورة تحرير أنغولا من الاستعمار البرتغالي من لدن الجزائر.

كما طلب الرئيس جواو مانويل غونسالفس لورنسو، من عزوز ناصري تبليغ تحياته الأخوية الصادقة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، معربا عن عزمه أن تكون الجزائر أول بلد يزوره سنة 2026.

ومن جهته، بلّغ عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، للرئيس الأنغولي تحيات عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، واستعداد الجزائر للعمل من أجل جعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية. معربا عن خالص عبارات الشكر والتقدير على التكريم الذي خصت به أنغولا الرئيسين الراحلين أحمد بن بلة وهواري بومدين بمناسبة الذكرى الـ50 لاستقلالها.