خلال اقتحام الإحتلال بلدة أبو ديس.. إختناق العديد من طلبة المدارس

أصيب، صباح اليوم الأحد، عدد من طلبة المدارس بحالات إختناق. خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسينية، من خلال مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الإحتلال إقتحمت محيط المدارس انطلاقا من بوابة جدار الفصل العنصري. وشرعت بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الطلبة المتوجهين إلى مدارسهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات إختناق.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال المقتحمة، إعتدت على الاهالي وسط البلدة وفي محيط جامعة القدس.