خلال الثلاثي الثالث لـ 2025.. الجمارك الجزائرية تحجز كميات معتبرة من المخدرات

حجزت مصالح الجمارك خلال الثلاثي الثالث من السنة المنقضية 2025، كميات معتبرة من المخدرات، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

أوضحت حصيلة المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، في العدد الأخير من مجلة “الجمارك”، أنه “في إطار مكافحة كافة أشكال التهريب والتجارة غير الشرعية ومختلف الجرائم العابرة للحدود، سجلت الفرق الجمركية العملياتية خلال الثلاثي الثالث حصيلة حجز هامة، في إطار ممارسة مهامها الحمائية المنوطة بها عبر كامل الإقليم الجمركي بالتنسيق المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية”.

ووفقا للحصيلة، فقد تم حجز 3.587 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، وأكثر من 2214 كلغ من الكيف المعالج، وما يقارب 151.403 كلغ من الكوكايين.

وحجزت مصالح الجمارك 15.815 لتر من المشروبات الكحولية، إضافة إلى أزيد من 107 ألف علبة و 4513 كلغ من المواد التبغية، وفقا للحصيلة ذاتها.

من جهة أخرى، تمكنت الفرق الجمركية من حجز ست قطع من الأسلحة النارية و623 وحدة ذخيرة، و أزيد من 116 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية.

وفي إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد الاستهلاكية المدعمة، قصد ضمان استقرار السوق الوطنية والأسعار وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتزويده بمختلف السلع الاستهلاكية، قامت مصالح الجمارك خلال الفترة جويلية-سبتمبر 2025 بحجز 41.580 كلغ و أزيد من 12 ألف لتر من المواد المدعمة، إضافة إلى 74.934 لتر من الوقود.