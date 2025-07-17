خلال الدورات البرلمانية..إصدار 75 نصا تشريعيا منذ 2021

ثمنت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, المسار التشريعي الوطني، والذي توج بإصدار 75 نصا تشريعيا منذ 2021. خلال الدورات البرلمانية.

وعلى هامش استقبالها لفوج من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، المشاركين في المخيمات الصيفية المنظمة من قبل وزارة الشباب. أشادت السيدة كريكو بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني،أمس الأربعاء. على مشروعي القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.مشيرة إلى أن الدورات البرلمانية شهدت منذ سنة 2021 إصدار ما يزيد عن 75 نصا تشريعيا.