عرفت الطرقات الجزائرية خلال الـ 24 ساعة الاخيرة وفاة 6 أشخاص وإصابة 254 اخرين يجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور بعدة ولايات.

وسجلت مصالح الحماية المدنية أثقل حصيلة بولاية تڨرت حيث عرفت وفاة شخصين وإصابة 7 اخرين إثر إصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى بئر السبع، بلدية بن ناصر.

كما سجلت ذات المصالح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عدة تدخلات منها تقديم الإسعافات الأولية لـ17 شخصا أصيبوا بإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بكل من المدية، الجزائر العاصمة، باتنة وجيجل.

كما تمكّنت وحدات الحماية من إخماد 5 حرائق حضرية وصناعية على مستوى ولايات تيبازة، البليدة، وتلمسان، فيما تسبّب حريق شبّ داخل ورشة لبناء السكنات ببلدية تيزي وزو في إصابة شخص بحروق خفيفة و5 آخرين بضيق في التنفس.

وأيضا إخماد حريق مستودع الحفّاظات بتلمسان، تمّ إخماد حريق نشب بمخزن لتخزين الحليب الجاف في بلدية بورقيقة بولاية تيبازة، حيث تمكّنت الوحدات من إنقاذ كمية معتبرة من مادة مسحوق الحليب، ومنعت انتشار ألسنة النار لأجزاء أخرى من المخزن المذكور.