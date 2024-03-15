خلال الـ24 ساعة الآخيرة.. تسجيل 6 إصابات جديدة بـ “كوفيد”
بقلم عايدة.ع
سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الآخيرة، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
كما تماثل 3 مصابين بهذا الوباء القاتل إلى الشفاء خلال الفترة المذكورة ، في حين لم يسجل أي مريض بالعناية المركزة، حسب المصدر نفسه.
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