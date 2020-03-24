خلال بث مُباشر.. بن العمري يقصف بن زيمة!

لم يتردد الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، في قصف نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، خلال بث مُباشر للأخير.

وعلق لاعب نادي الشباب السعودي، على خريج مدرسة أولمبيك ليون قائلا :”عندنا بونجاح ملخر”.

وتعتبر هذه الخرجة رسالة مُباشرة من قلب الأسد، بأن الجزائر ليس بحاجة لصاحب الـ32 عاما.

يُشار بأن الكثير من الجزائريين، يتقاسمون نفس الرأي مع مُدافع الخضر.

وترى الغالبية العظمى من مُحبي أبطال إفريقيا، بأن “البنز”، لم يتذكر بلده الأصلي سوى بعدما تخلت عنه فرنسا مؤخرا.

يُذكر بأن جمال بلماضي، سبق وأن رفض الحديث عن هذا اللاعب مؤكدا بأنه يمتلك بونجاح وسليماني وهذا كاف بالنسبة له.