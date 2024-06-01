خلال تجمع شعبي له بوهران.. بن ڨرينة يدعو إلى المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسبة المقبلة

دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڨرينة، في تجمع شعبي نشطه اليوم بمركز المؤتمرات محمد بن احمد بوهران إلى توسيع المشاركة الشعبية خلال الاستحقاقات الرئاسية القادمة من أجل تكريس شرعية المؤسسات.

مؤكدا ثقة حركته في التفاف الشعب حول خيار المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية لبناء حزام وطني يشكل قاعدة حكم سياسية للمستقبل، تستوعب اهتمامات المواطنين وأولويات الوطن عبر كل المستويات وبالتالي بناء قوة اقتصادية تستفيد من مكونات البحر الأبيض المتوسط وافريقيا.

بن ڨرينة وخلال اشرافه علي تجمع وهران بشعار الجزائر الجديدة وركائز الامن الاقتصادي اكد ان

قرار حركة البناء الوطني بترشيح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة تانية، نابع عن قناعته ببناء الجزائر في ثوب متجدد دون تقسيم للساحة السياسية، تجتمع فيه كل القوى الوطنية دون إقصاء لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الجزائر في مرحلة حرجة مشيدا بالإنجازات المحققة خلال الاربع سنوات الماضية .

خاصة ما تعلق منها بالشق الاقتصادي معرجا على ما تحقق كعيّنة بولاية وهران بعد تهيئة المناخ الإستراتيجي الصناعي للسيارات إلى جانب انشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ورفع القيود الاستثمارية عن أكثر من 300 مشروع كانت مجمدة بسبب عراقيل سابقة سمح بتوفير 18 ألف منصب عمل جديد.

مشيرا في نفس السياق ان الجزائر انخرطت في مشروع وطني لبناء الجزائر الجديدة بعيدا عن سياسات الترقيع، الاستدانة من الخارج والاستيراد وتضخيم الفواتير بالاعتماد على برامج مهيكلة للاقتصاد الوطني وايضا باستقلاليتها ومواقفها السيادية.