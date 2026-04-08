خلال تفقده محطة التحلية بكودية الدراوش.. عرقاب يشدد على استمرارية التزويد بالمياه

قام وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى مصنع تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف.

ووقف وزير الدولة خلال هذه الزيارة على الوضعية العامة للمصنع، لا سيّما بعد استكمال أشغال الصيانة الوقائية المبرمجة. وإعادة دخوله حيز الخدمة بكامل طاقته الإنتاجية المقدرة بـ300 ألف متر مكعب يوميا، في ظروف تشغيل عادية تضمن استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ولايتي الطارف وعنابة.

كما اطلع وزير الدولة على مجريات التدخلات التقنية التي أعقبت تسجيل خلل تقني خلال مرحلة إعادة التشغيل. إذ تم التحكم فيه بشكل فوري من طرف الفرق التقنية المختصة، وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة. مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المحطة واستمرارية أدائها.

وفي هذا الإطار، أوضحت الشركة الجزائرية لتحلية المياه أن هذا الخلل يندرج ضمن الحالات التقنية المحتملة التي قد ترافق عمليات إعادة التشغيل بعد الصيانة الشاملة. مشيرة إلى أن المعالجة الدقيقة استدعت تمديد فترة التوقف المبرمج لمدة خمسة أيام. من أجل إجراء الفحوصات والاختبارات الضرورية، وإعادة ضبط ومعايرة مختلف الأنظمة لضمان عودة المصنع إلى أفضل مستويات الأداء والموثوقية.

كما أكدت الشركة أن الفرق التقنية والهندسية ظلت مجندة على مدار الساعة. وفق مخطط عمل محكم، شمل التدخلات التصحيحية والتحقق الشامل من سلامة جميع التجهيزات. مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي أي تأثيرات محتملة على سير المنشأة.

وفي هذا السياق، ثمن وزير الدولة الجهود المبذولة من طرف الإطارات والفرق التقنية والهندسية. مشيدا بمستوى الاحترافية والجاهزية التي أبانت عنها في معالجة هذا الخلل التقني وضمان استئناف النشاط في أقرب الآجال.

كما شدد على أهمية الصيانة الاستباقية في تعزيز جاهزية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمة العمومية. خاصة مع اقتراب موسم الذروة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة التشغيلية. والعمل وفق معايير الجودة والموثوقية، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرس الأمن المائي على المستوى الوطني.

كما شكلت هذه الزيارة فرصة لمعاينة وتفقد مشاريع الربط البعدي لمحطة تحلية مياه البحر. حيث تم الوقوف على مدى تقدم أشغال الحصة رقم 04 ، والمتعلقة بإنجاز مشروع الربط انطلاقا من خزان بسعة 50.000 م³ بمنطقة الحوايشية ببلدية بحيرة الطيور.