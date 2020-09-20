خلال تنصيب رؤساء الدوائر.. والي بومرداس يدعو لإسكان قاطني الشاليهات

أشرف اليوم الأحد، والي ولاية بومرداس، رفقة السلطات المعنية، على مراسيم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد بولاية بومرداس.

ويتعلق الأمر بمحفوظ بوزرطيط رئيس دائرة خميس الخشنة، حمودي عبدالله دائرة بودواو، رشيد بورقبة دائرة الثنية، محمد حركاتي دائرة يسر.

كما تم تنصيب بودربالة فايزة مديرة للمجاهدين وذوي الحقوق، عباس كمال مديرا للموارد المائية، قراباجي حليم مديرا لـ “سونلغاز” بومرداس.

وأكد المسؤول الأول للولاية على المرافقة والدعم اللوجيستيكي للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الاستحقاقات القادمة لاستفتاء الدستور.

وشدد على تظافر الجهود وتنسيق العمل للتكفل الامثل بانشغالات المواطنين، من خلال المتابعة الجدية لمختلف البرامج التنموية.

وتطرق والي الولاية إلى ملف السكن الذي يتطلب عناية ومتابعة خاصة من رؤساء الدوائر بدءا من إعادة إسكان قاطني الشاليهات.

واختتم الوالي تدخله بتقديم توجيهات من أجل تحسين ظروف التمدرس لابناء هذه الولاية والتي تعتبر من اولويات السلطات المحلية.