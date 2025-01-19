خلال حضورها حفل “جوي أورد”.. نسرين طافش تُعلن زواجها

أعلنت الفنانة السورية، نسرين طافش، أمس السبت، عن دخولها القفص الذهبي، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي أورد 2025 بنسخته الخامسة التي أقيمت بالسعودية.

وقالت نسرين طافش، خلال حديثها مع الإعلامية بوسي شلبي، أنها حضرت إلى السعودية مباشرة من شهر العسل من أجل حضور حفل Joy Awards 2025.

وكشفت الفنانة أنها تزوجت من رجل أعمال مصري، لم تكشف عن إسمه، بعيداً عن الوسط الفني.

وتصدرت نسرين طافش، حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان زواجها. فيما تساءل الكثيرون حول هوية زوجها، الذي فضلت الفنانة السورية أن يبقي بعيداً عن الأضواء.