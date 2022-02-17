خلال رمضان.. اللحوم الحمراء ستباع بأسعار مدروسة في 150 نقطة

أعلن، المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي، اليوم الخميس، عن بيع اللحوم الحمراء في 150 نقطة خلال رمضان. كما أشار دراجي، إلى أن اللحوم ستعرف أسعار تنافسية حيث لن تتجاوز 120 دينار للأغنام، و150 دينار للأبقار.

وأكد المتحدث، في تصريح، للإذاعة الوطنية، أنّه سيتم استيراد 4 آلاف عجل موجّه للذبح وهذا لتغطية السوق خلال شهر رمضان. كما تعتزم الشركة وضعها على مستوى نقاط البيع الخاصة بها التابعة لمجمع “أكرولوغ”. والمقدّرة بحوالي 150 نقطة بيع موزعة على ولايات الوطن.

وفي السياق نفسه، أوضح دراجي أنّ المؤسسة الوطنية للحوم الحمراء تعد المستهلكين ببيع اللحوم بأسعار مدروسة. كما أكد أنّ التدابير من شأنها تغطية السوق الوطنية خلال الشهر الفضيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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وكشف الرئيس المدير العام للجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” لمين دراجي، أنه تم وضع إجراء خاصا بشهر رمضان يضم 150 نقطة بيع موزعة عبر التراب الوطني. حيث لن يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 1300 دج بالنسبة للحوم الأغنام و 1200 دج للحوم البقر.

وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أكد دراجي، أنه مع اقتراب الشهر الفضيل شرعت ألفيار في فتح نقاط بيع على مستوى المدن الكبرى على غرار العاصمة و عنابة و وهران. من أجل إقامة 150 نقطة بيع بأسعار مدروسة لا تتجاوز 1300 دج بالنسبة للحوم الأغنام و 1200 دج للحوم البقر”. مضيفا أن المؤسسة إستوردت 4000 رأس بقر موجهة للذبح بشهر رمضان.