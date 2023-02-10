خلال رمضان.. برنامج خاص لتزويد سكان العاصمة بالماء وفتح مكاتب البريد بعد الإفطار

شدّد والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، على ضرورة الإسراع في الإنتهاء من تحضيرات شهر رمضان.

وأشرف والي العاصمة عبد النور رابحي، على اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية. لمناقشة التحضيرات الأولية للعملية التضامنية لشهر رمضان 2023. و التحضيرات لموسم الإصطياف لسنة 2023.

وخلال الإجتماع، تم تقديم عرض من طرف الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية الـ 14 تخص التحضيرات الأولية للعملية التضامنية لشهر رمضان 2023. بالإضافة كذلك إلى مدير السياحة و الصناعة التقليدية.

وأمر والي العاصمة بضرورة تخصيص برنامج خاص لتزويد ساكنة العاصمة بالماء الشروب. بالإضافة كذلك إلى الحرص على توفير النقل للمواطنين عبر الإعتماد على برنامج مخصص للشهر الفضيل. وإسداء تعليمات لفتح مكاتب البريد بعد الإفطار بنظام المناوبة. مع تصليح موزعات البريد المعطلة ووضعها حيز الخدمة. تمديد ساعات العمل إلى أوقات متأخرة من الليل بالمواقف العمومية خلال الشهر الفضيل.

وأشار الوالي إلى الشروع في تنظيف المقابر الموزعة على مختلف بلديات العاصمة قبيل رمضان. والعمل على تعزيز الإنارة العمومية بمختلف المباني والطرقات. ناهيك عن الحرص على التوزيع العادل للنشاطات الثقافية والدينية على مستوى 57 بلدية.

كما أسدى الوالي تعليمات صارمة للحضور بضرورة التكفل بالأشخاص دون مأوى. والتكثيف من العملية التي تم الشروع فيها منذ شهر سبتمبر المنصرم. والحرص التام على نقلهم إلى مراكز الإيواء الثلاثة المخصصة لهم عبر إقليم الولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور