خلال رمضان..هذه أوقات العمل في مراكز طلبات الفيزا إلى فرنسا

أعلنت مراكز “كاباغو” في الجزائر والمعنية بطلبات الفيزا إلى فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تكييف ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب ما نشره مركز الفيزا، فإن الأبواب تفتح في الجزائر العاصمة على النحو التالي الاستقبال: من 7:00 إلى 14:00. واستلام الملفات: من 8:00 إلى 14:45. مراكز عنابة وقسنطينة: الاستقبال: من 8:00 إلى 14:40 استلام الملفات: من 8:00 إلى 15:00. مركز وهران: الاستقبال: من 8:20 إلى 15:00 استلام الملفات: من 8:20 إلى 15:00. على أن تكون خدمة الزبائن متاحة من 9:00 إلى 15:00.