خلال رمضان وعيد الفطر.. تخفيضات بـ50 % لتذاكر رحلات النقل البحري نحو الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إطلاق تخفيضات إستثنائية بـ 50 بالمائة على تذاكر الرحلات نحو الجزائر خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وجاء في البيان : “تبعا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الـ20 مارس 2023. تعلم الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. أنه يمكنهم الاستفادة من تخفيضات استثنائية تقدر بـ 50 بالمائة على تذاكر الباخرة للسفر إلى الجزائر. خلال شهر رمضان بما في ذلك أيام عيد الفطر. وذلك لقضاء الشهر الكريم في بلدهم وفي أحضان أهاليهم. وهذا ابتداء من 21 مارس 2023 منتصف الليل.