خلال زيارته التفقدية الثانية.. بلعريبي يعاين الأشغال بملعب براقي

تنقل وزير السكن و العمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الأربعاء إلى ملعب براقي، أين قام بمعاينة تقدم الأشغال.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة على “الفايسبوك، أن بلعريبي تفقد أشغال التهيئة الخاريجة أو أرضية الملعب، كما أمر برفع جميع التحفظات وبرمجة إجتماع بين مؤسسة الإنجاز ومكتب الدراسات، كما قالت أن الهدف هو تسريع وتيرة الأشغال لإستلام المشروع في أقرب الأجال. ووضعت الصفحة صورة الوزير و هو يتفقد المدرجات و الملعب.

تجدر الإشارة، إلى تنقل الوزير يعتبر الثاني بعد ان قام بزيارة تفقدية لملعب الدويرة.