خلال زيارته لمستشفى البليدة.. هكذا حفز بلماضي المُقبلين “البيام”

حافظ الناخب الوطني جمال بلماضي، على روحه التنافسية، حتى خلال زيارته الإنسانية التي قام بها لمُستشفى الفابور بالبليدة، وذلك من خلال قيامه بتحفيز الأطفال المرضى المُقبلين على تجاوز شهادة التعليم المُتوسط، يوم غد الثلاثاء.

وإستغل أفضل مُدرب في إفريقيا، مُلاقاته للأطفال المرضى، من أجل منح هدايا للجميع دون إستثناء، ولكن مع بعث رسالة تحفيزية بشكل خاص لمن سيكونون على موعد مع “البيام” خلال الأيام القادمة.

وخلق الرجل الأول في الخضر، أجواء رائعة داخل المُستشفى مُساهما رفع معنويات الأطفال والأطباء وجميع العاملين في “الفابور”، والذين إستغلوا الفرصة لإلتقاط صور تذكارية معه.