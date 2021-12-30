خلال سنة 2021.. 2449 قتيل و10686 جريح في حوادث المرور

سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الـ11 شهر الأ خيرة من سنة 2021، 6669 حادث مرور، تسبب في وفاة 2449 قتيل و9276 جريح أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت ذات المصالح أنه خلال السنة الجارية تم تسجيل إرتفاع رهيب في حوادث المرور، بإرتفاع بـ15 بالمئة في عدد الحوادث وعدد القتلى والجرحى مقارنة بالسنة الماضية.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أن المتسبب الرئيسي والأول في حوادث المرور هو العامل البشري. حيث تم تسجيل 5700 حادث تسبب فه السائقين بنسبة 5 بالمائة من إجمالي عدد الحوادث، و 522 حادث تسبب فيه المارة بنسبة 7 بالمائة.

إضافة إلى 170 حادث مرور بسبب الطرقات والمحيط بنسبة 2 بالمائة، و277 حادث سببه السيارات والمركبات بنسبة 4 بالمائة.

كما سجلت ذات المصالح سنة 2021، 2001 حادث بسبب السرعة المفرطة والتجاوز الخطير و692 بسبب تغافل السائقين. و544 حادث مرور بسبب السير على اليسار، وأدى تغافل المواطنين إلى حدوث 522 حادث مرور.

وخلال الأسبوع المنصرم تم تسجيل 111 حادث مرور، أسفر عن وفاة 51 شخص وإصابة 175 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كما تسبب السائقين في 92 حادث، و14 حادث بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات.

وسجلت مصالح الدرك الوطني خلال هذا الأسبوع إرتفاع في حوادث المرور بـ7 حوادث و9 قتلى. وإنخفاض في عدد الإصابات بـ 3 جرحى.

وسجلت أثقل حصيلة في حوادث المرور خلال هذا الأسبوع بالجزائر العاصمة بـ14 حادث، والمسيلة بـ10 حوادث، وعين الدفلى بـ7 حوادث.