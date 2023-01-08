تعليمات رئاسية  بتوفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان لتوفير السلع الاستهلاكية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بتوفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان لتوفير السلع الاستهلاكية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد أسدى الرئيس تبون أيضا تعليمات للحكومة بمواصلة محاربة المضاربة طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام.

بالإضافة الى تشجيع الفلاحين على البيع المباشر لمنتوجاتهم وتخصيص مواقع لنشاطهم خلال شهر رمضان.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.

بالإضافة الى عروض وزارية مشتركة تناولت آلية تموين السوق الوطنية بمادة اليوريا 46%، والتحضيرات لشهر رمضان المعظّم، لسنة 2023، وتحلية مياه البحر.