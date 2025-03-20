خلال شهر رمضان..مصالح أمن ولاية الجزائر تطيح بمروجي المخدرات

في عمليات شرطية ليلية خلال شهر رمضان الفضيل قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر. للإطاحة بمروجي المخـدرات و الأقراص المهلوسة في الأحياء سعيا منها لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تمتهمن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الأحياء السكنية.

ومن خلال مهامها اليومية سطرت مصالح أمن المقاطعات الإدارية سيدي أمحمد، باب الوادي الحراش بئر مراد رايس حسين داي الرويبة بئر التوتة ليلة 19 إلى 20 مارس الجاري، عـملية شرطية ليلية تضمنت وضـع مـخطط أمـني عملياتي تصبو من خلاله إلى ضمان سلامة المواطن. و حماية ممتلكاته حفاظا على الأمن و السكينة ،و من أجل دحر و محاربة الجريمة بكل أنواعها بمداهمة بؤرها و النقاط السوداء.

العملية الشرطية التي شارك فيها مختلف المصالح العملياتية لأمن المقاطعات بما فيها فرقة الشرطة القضائية. فرق الشرطة المتنقلة للشرطة القضائية بقطاع الاختصاص، المصلحة الولائية للشرطة القضائية .

إستهداف النقاط الـحساسة في قطـاع الاختصاص

وقد تم خلالها إستهداف النقاط الـحساسة في قطـاع الاختصاص أين يـحاول الـمشتبه فيهم في الـقضايــا المتاجرة غير المشروعة. و الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية خــلق حالــة الرعب واللاأمن. في أوســاط الأحياء السكنية. هذا مع المشــاجرة في الـطـريق الـعـام بإستعمال أسـلـحة بيضاء مــحظورة.من الـصـــنف الخامس و السـادس لغرض الاعتداء الـجسـدي. و الـتعـدي على القوة العمومية. التحريض على التــجمهـــر والإخلال بالنظام والسكينة العامة .

حيث أسفرت نتائج العملية الشرطية التي قامت بها مصالح أمن المقاطعات الادارية المشاركة إلى تحويل العديد من الأشخاص مشتبه فيهم. عن دراسة حالة و قضايا حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية. لغرض البيع و الترويج مع العرض على الغير ، حمل أسـلحــة محظورة، فيما تم ضـبط وحجـز كمية من الــمخدرات والمؤثرات العقلية .وأسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام .هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمي