خلال عرض بوستر مسلسلها المرتقب شهر رمضان.. حجاب منى زكي يضعها في أزمة

تعرّضت الممثلة منى زكي لحملة هجوم واسعة إثر طرح بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد” تحت الوصاية”.

وظهرت في البوستر المنفرد بحجاب وبدون أي مساحيق تجميل، وهو الشكل الملائم للشخصية التي تلعبها. ضمن الأحداث لامرأة مكافحة تتتولى تربية أبنائها بعد وفاة زوجها وصراعها على الميراث حتى تتمكن من إعالتهم.

كما اعترض عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعترض على شكل الحاجبين اللذين تظهر بهما زكي. مؤكدين أنها محاولة لإظهار السيدة المحجّبة بصورة مغايرة للواقع.

في المقابل، خرج عدد من زملائها وإعلاميين للدفاع عنها في مقدّمهم الممثلة إلهام شاهين. التي وجّهت رسالة لها قائلةً”: “لا تهتمي هم يخافون من الفن “.

أما الفنّانة مي كسّاب، فغرّدت على تويتر كاتبةً:” أنا بأحب منى زكي جدا إنسانيا وفنيا بالنسبه لي مدرسه تمثيل منفرده. الواحد ينعلم منها طول الوقت أنا مستنيه مسلسلها جدا وواثقه إنها عامله حاجه عظيمه. زي ما عودتنا منى زكي تاريخ كبير كله نجاحات ما شاء الله منى زكي الفنانه المصريه. بنت كل بيوت مصر بنتنا اللي نحطها في عينينا ونطبطب عليها”.

كما تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “تحت الوصاية” يضّم عددًا من الفنانين، أبرزهم منى زكي، دياب، نسرين أمين. مها نصار، خالد كمال، رشدي الشامي وهو من تأليف خالد دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير.

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