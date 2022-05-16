خلال قدومها لحضور جنازة شقيقها..مغتربة بالمكسيك مهددة بالحبس

اوقفت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار الدولي هواري بومدين، سيدة مغتربة بالمكسيك أم لبنتين، إفراغا لأمر بالقبض صادر بحقها.

والقاضي بمعاقبتها بعامين حبسا نافذة مع 50 ألف.وهذا عن تهمة عدم تسليم طفل، وذلك عقب شكوى قيدها ضدها زوجها السابق المدعو”ز.رابح”يتهمها بتسفير أبنائه إلى المكسيك عن طريق المعبر الحدودي ام الطبول باتجاه تونس نحو الخارج.

وفي هذا السياق، فإن المتهمة المدعوة”س.زهية” مثلت صبيحة أمس أمام قاضي الجنح لدى محكمة الدار البيضاء معارضة للحكمين الغيابيين الصادرين ضدها احدهما مصحوب بأمر بالقبض.

والذي واجهها بشكوى قيدها ضدها زوجها السابق،الذي فكت معه الرابطة الزوجية عن طريق الخلع سنة 2017، بعد زواج دام لسنوات وتم توثيقه سنة 2008 انجبا خلالها لبنتين.

أين ولدت إحداهما بادرابيجان والثانية بالمكسيك، وواجه القاضي المتهمة انها وبعد استفادتها من حق الحضانة واخذ زوجها حق الزيارة.

اخذت ابنتيها وسافرت إلى المكسيك عبر تونس، ومنعته بسفرها من حق زيارته لأطفاله.

هاته الأخيرة وردا على التهم أكدت أن زوجها السابق لم يكن ملتزما بحق بناته في الزيارة وأنها سافىت حقيقة سنة 2017 نحو المكسيك،

لكنها لم تكن قد قررت الاستقرار هناك. وان جايحة كورونا فرضت عليها ذلك.

المتهمة لم تكن على علم بأمر الاحكام الصادرة بحقها

كما أكدت المتهمة أنها لم تكن على علم بأمر الاحكام الصادرة بحقها، وأنها سبق لها أن قدمت للجزائر شهر جانفي 2020، ورجعت دون اي إشكال، وان قدومها قبل اسبوع إلى الجزائر كان غير مبرمج.

كون تم ابلاغها بوفاة. شقيقها وحضرت مسرعة لحضور جنازته وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وأنها تركت بناتها عند صديقتها المكسيكية هناك كونهم لهم التزامات مدرسية.

وهو الامر الذي أثار استغراب القاضي، الذي استفسر عن كيفية ترك بنات قصر ببلاد معروفة ان وضعها جد خطير ومعرول انتشار فيها كل انواع الممنوعات.

كما اضاف عن عدم خوفها من انتزاع بناتها منها هناك وحرمانها منهما، او ان يقعا في أيد عصابات.

كما استفسر عما إذا كان هناك من سبيل في إمكانية إعادتهما للجزائر بوساطة من أهلها.

فيما نوه وكيل الجمهورية ان زوجها السابق الضحية في ملف الحال والغائب عن المحاكمة كان كثير التردد على المحكمة

لطلب تدخل من اجل إعادة اولاده من المكسيك وانه سافر ايضا إلى تونس.

كما قدم طلبا للتبع مسار رحلتها بعد سفرها عبر تونس، وان ذلك يرمي لاهتمام الحية ببناته عكس ما صرحت به المتهمة.

و طالب بٱبعاء مشاكلهما الشخصية عن حياة بناتهما.

بالمقابل، وأمام ما تقدم التنس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة بحقها في الملف الاول مع 50 ألف دج غرامة مالية.

ونفس العقوبة بالملف الثاني الذي يصب في نفس المحتوى، مع ٱرجاء المطق بالحكم النهائي للاسبوع المقبل.