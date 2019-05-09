خلال مثوله.. ولد عباس يرفض التهم المنسوبة إليه ويحمل المسؤولية لسعيد بركات

كشف عضو اللجنة القانونية بمجلس الأمة مداني حود، أن السيناتور، جمال ولد عباس رفض تحمل التهم المنسوبة إليه امام اللجنة، وحمل المسؤولية لسعيد بركات.

وحسب المتحدث، فقد شرح سعيد بركات للجنة القانونية كل الامور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن، عندما كان على رأس القطاع، عكس ولد عباس الذي قال انه غير معني.

للتذكير، استمعت اليوم الخميس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، للعضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس.

وقد عقدت اللجنة اجتماعين، استمعت فيهما إلى العضوين المعنيين، بغرض اعداد تقريرها في الموضوع، ورفعه إلى المكتب.

على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة.