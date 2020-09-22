خلال مداهمات ليلية بالبليدة.. توقيف عدد من المطلوبين وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من توقيف عدد من المطلوبين وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات وأقراص مهلوسة خلال مداهمات.

وتمت العملية في إطار مكافحة إنتشار ظاهرة عصابة الأحياء وحمل الأسلحة البيضاء التي أصبحت مؤخرا تشكل خطرا على المواطنين.

وعمدت مصالح أمن البليدة على رسم خريطة امنية محكمة تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى انواعها،.

عبر اولاديعيش وخزرونة وديار البحري وموزاية والعفرون تطلبت تسخير إمكانيات بشرية ومادية لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطن.

العملية اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين وحجز كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة و62 دراجة نارية.