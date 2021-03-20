خلال ندوة جهوية نظمت بوهران..مساعي لدعم المبتكرين وبناء اقتصاد يعتمد على الكفاءات الجامعية

نظمت اليوم، بقصر المؤتمرات، التابع لفندق الميريديان في وهران الندوة الجهوية حول المؤسسات الناشئة لمنطقة الغرب.

اشرف عليها الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووزير الطاقة والمناجم، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية.

الى جانب كل من والي ولاية وهران، والي ولاية مستغانم ووالي ولاية سيدي بلعباس.

الوزير الأول عبد العزيز جراد وفي كلمة وجهها بالمناسب عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، اكد التزام الحكومة دعم المبتكربن والاهتمام بالشركات الناشئة.

وذلك لبناء اقتصاد يعتمد على القدرات العلمية للشباب الجزائري وعلى الكفاءات المتخرجة من جامعاتنا الجزائرية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اكد من جهته علي ضرورة العمل علي تحقيق تعليم نوعي للطالب وتكوين يتماشى والمقاييس العالمية.

من أجل مواكبة متطلبات التنمية المستدامة والوظائف مشيرا إلى ان قطاعه سيواصل الالتزام بتوسيع شبكة العلاقات وعقود الشراكة.

وذلك بين الجامعة والمؤسسات من أجل تشجيع وتحفيز الطلبة على إنشاء مشاريعهم الخاصة بعد تكوينهم وتطوير قدراتهم.

كما اشار الوزير المنتدب لاقتصاد المعرفة والشركات الناشئة ان هذه الندوة الجهوية المنظمة بغرب البلاد ستتبعها طبعات أخرى بكل من غرداية وقسنطينة.

للتقرب اكثر من حاملي المشاريع وبعث ديناميكية حقيقية باشراك اكبر عدد من الفاعلين مؤكدا ان الجزائر تعول كثيرا على المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.

لتحقيق اقتصاد قوي ووزارته الجديدة وضعت ميكانيزمات حديثة لدعم نحو 300 حامل مشروع مبتكر وفق إجراءات ادارية تتم عن طريق البوابة الإلكترونية.

علما ان الوفد الوزاري تفقد معرضا خاصا بالمؤسسات الناشئة، بالاضافة الى حضور العديد من المناقشات والتدخلات.

أين اختتمت في الفترة المسائية بتكريم المؤسسات الفائزة في مسابقة المشاريع المبتكرة التي شارك فيها 160 طالبا تن انتقاء 9 مشاريع منها للمشاركة في المرحلة النهائية.

