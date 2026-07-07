خلال يوم واحد..تسجيل 70 حريقا في عدة ولايات !

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية من يوم 06 إلى 07 جويلية حتى الساعة 07سا00د.

كما كانت الإحصائيات العامة، لحرائق الغابات والمحاصيل على النحو التالي:

في حين، بلغ إجمالي عدد الحرائق المسجلة: 70 حريقا

العملية جارية: 01

كما أخمِد تحت الحراسة: 00

في حين، أخمِد نهائيًا: 69 حريقا

ولاية سيدي بلعباس

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة (بتدخل الدعم الجوي بطائرتين من نوع AT802 بـ 04 رميات) لحريق غابة بقرية قطي غابة الحيارة، بلدية سيدي علي بن يوب.

في حين، تم إخماد حريق غابة بغابة توميات الشمال، بلدية مزاورو نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اعجرود، بلدية أميزور.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما جرى إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اعزونن، بلدية إغرم نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى إيشيقار، بلدية تزمالت.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تلمسان

كما تم إخمادحريق غابة بالمكان المسمى المضيق، بلدية عين فزة نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق غابة بالمكان المسمى قرية آيت تودرت قرب مخزن المياه، بلدية آيت تودرت.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما جرى إخماد حريق أدغال وأحراش بالقرب من مديرية الحماية المدنية، بلدية تيزي وزو نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بحي جواد وسط المدينة، بلدية بني دوالة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق غابة بدوار منتانو، بلدية تيزي نبشار.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سكيكدة

كما تم إخماد حريق أدغال وأحراش بقرية أحمد سالم، بلدية تمالوس نهائيًا.

ولاية خنشلة

حريق غابة بالمكان المسمى تيمتشاثين، بلدية شلية.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سوق أهراس

حريق غابة بمشتة السطايفية، بلدية الزعرورية.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عنابة

حريق أدغال وأحراش بالمنطقة الجبلية المينا-مزرعة، بلدية برحال.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار والنخيل:

ولاية أدرار

حريق نخيل بزاوية مولاي هيبة، بلدية أولف.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية الشلف

حريق أشجار مثمرة ببقعة أولاد العربي، بلدية أولاد عباس.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أشجار مثمرة بالطريق الوطني 19 منطقة الشعراني، بلدية بوزغاية.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمنطقة عزوزن، بلدية الأبيض مجاجة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية أم البواقي

حريق محاصيل زراعية بعين بازم، بلدية أولاد قاسم.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمشتة لخوابي، بلدية عين البيضاء.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق محاصيل زراعية بالبوني، بلدية إغيل علي.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق أشجار مثمرة باغيل نسك، بلدية حيزر.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تلمسان

كما تم إخماد حريق أشجار مثمرة بعين الحوت، بلدية شتوان نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالفراونة، بلدية تيرني بني هديل.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيارت

حريق محاصيل زراعية بمزرعة قويدري يوسف رقم 04، بلدية عين زاريت.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بقرية الملعب منطقة نمصير، بلدية تخمرت.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بفياض الغربي، بلدية شحيمة نهائيًا.

حريق أشجار مثمرة بعين مثنان، بلدية سي عبد الغني.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة واد سوسلم، بلدية الناظورة نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمنطقة كراس، بلدية مهدية.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بطريق ولائي رقم 40، بلدية الرشايقة نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بطريق ولائي رقم 77، بلدية قصر الشلالة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمنطقة عين قرامطة، بلدية السوقر.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية الجلفة

حريق محاصيل زراعية بمنطقة المرجة، بلدية دار الشيوخ.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق أشجار مثمرة بوسط المدينة، بلدية بوقاعة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية امام جامعة الباز، بلدية سطيف نهائيًا.

حريق أشجار مثمرة بمدخل بلدية الطاية، بلدية الطاية.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سعيدة

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة الظاية الكحلة، بلدية مولاي العربي نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمنطقة بن طريف، بلدية عين الحجر.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق أشجار مثمرة بقرية مريغية، بلدية هونت نهائيًا.

حريق أشجار مثمرة بمنطقة غار الذيب (المرجة)، بلدية عين الحجر.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سكيكدة

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بحي زعاف رابح، بلدية عزابة نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بقرية التوميات، بلدية الحروش.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سيدي بلعباس

حريق محاصيل زراعية بدوار أولاد عبد الكريم، بلدية تنيرة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بقرية توعزيزين، بلدية وادي السبع نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمستثمرة فلاحية جماعية زبانة، بلدية عين قادة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية قالمة

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بقرية عين غراب، بلدية سلاوة عنونة نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالمقرون، بلدية وادي الشحم.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة برحاب موقع الحريق تابع لبلدية عين رقادة نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بقرية بوحكيم، بلدية رأس العقبة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية قسنطينة

كما تم إخماد حريق أشجار مثمرة بحي شيعل أزرار السخون حامة، بلدية حامة بوزيان نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمنعرجات بوكبوس الطريق الوطني رقم 20، بلدية عين عبيد.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية المدية

كما تم إخماد حريق أشجار مثمرة بعين عمران، بلدية البرواقية نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بالعرايسية، بلدية الكاف الأخضر.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بفرقة أولاد زيدان، بلدية العزيزية نهائيًا.

حريق أشجار مثمرة بأولاد الزين، بلدية وامري.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية المسيلة

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة الويدبا، بلدية مجدل نهائيًا.

حريق نخيل بوسط المدينة، بلدية مسيف.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية معسكر

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة تDynamicازوطة، بلدية نسمط نهائيًا.

ولاية ورقلة

حريق نخيل بمحيط سعيد عتبة رقم 01، بلدية ورقلة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية برج بوعريريج

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالبوني، بلدية ثنية النصر نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمنطقة سوناف الخربة، بلدية مجانة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية الطارف

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالمناصرية، بلدية الشافية نهائيًا.

ولاية سوق أهراس

حريق محاصيل زراعية بمشتة لماجن، بلدية مشروحة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

كما تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمشتة السواقي، بلدية بوحاتم نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بمشتة لانتية، بلدية تسدان حدادة.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق محاصيل زراعية بدراع طبال، بلدية عين الملوك.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية غليزان

كما تم إخماد حريق أشجار مثمرة بدوار أولاد رافع، بلدية منداس نهائيًا.

ولاية تيميمون

حريق نخيل بقصر تبرغامين، بلدية أوقروت.

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تقرت

كما تم إخماد حريق حشائش يابسة ونخيل بمحيط التوارق، بلدية تماسين نهائيًا.

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