خلال 14سنة قضاها بمعاقل الإرهابيين.. طالب ثانوي يشارك بـ151 جريمة

برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، يوم 22 جانفي الجاري، واحدة من أخطر الملفات الإرهابية تضم 53 متهما تتراوح أعمارهم بين 28 و48 سنة، فيما يعرف بــ “جماعة ڤوراية”، على رأسهم المتهم الموقوف ترزوت يطو عبد الله، أمير سرية المهاجرين، وهو الذي أماط اللثام عن وقائع خطيرة تتعلق بنشاطه ضمن الجماعات الإرهابية على مدار 14 سنة قضاها في الجبل.

وكشف المتهم عن مشاركته في 151 جريمة إرهابية تعلقت بسلسلة اغتيالات لدركيين وأعوان أمن ومدنيين. وكيفية تجنيده 27 شخصًا من طلبة الثانوي والمتوسط للالتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية.

كما كشف المتهم عن مخطط تنفيذه لهجومات انتحارية لإفساد الانتخابات المحلية والتشريعية، وقائمة عناصر دعم وإسناد للتنظيم الإرهابي الذي بلغ 63 شخصا تبين أنهم فلاحون وموالون ومربو دواجن، كانوا يقومون بتموينهم وتكليفهم بتجنيد إرهابيين وفي حال رفضهم يتم تصفية أفراد عائلاتهم واغتصاب بناتهم.

وحسب ما كشفه الملف القضائي، الذي عاد بعد الطعن بالنقض من المحكمة العليا، فإن القوات الأمنية استغلت معلومات مؤكدة من طرف شخص من أجل إلقاء القبض على الإرهابي الخطير “ترزوت يطو عبد الله” المكنى ‘لقمان”، إذ أكد لقوات الدرك أنه حددَ معه موعدا ليحضر إلى المكان المسمى “دوار خليجة” بلدية الأرهاط من أجل استلام المؤونة التي طلبها منه.

تم على إثر ذلك الترصد له ونصب كمين بالمكان المتفق عليه بتاريخ 26-03-2016، وبمجرد شروعهم في حمل المواد الغذائية، قام عناصر الدرك الوطني بمباغتة الإرهابي “يطو” رفقة إرهابي آخر يدعى “ح.ن.ح” المكنى “عيادة”، الذي أطلق عيارات نارية باتجاه عناصر الدرك بمجرد لمحهم ولاذ بالفرار.

فيما ألقي القبض على المكنى ” لقمان” الذي عثر بحوزته على سلاح حربي ناري «كلاشنيكوف» مجهز، 31 طلقة نارية. حاملة خراطيش صدرية وقنبلتين وصاعقين كهربائيين، صاعق ناري وفتيل.

كما تم الكشف عن عدة مخابئ وملاجئ للعناصر الإرهابية التي كان ينشط معها بولايات عين الدفلى، تيبازة، الشلف والبليدة. كما تمَ القضاء على عنصرين إرهابيين واسترجاع سلاحهما. مع استرجاع 4 أسلحة من جبل شنوة وتدمير خيم الإرهابي “ترزوت يطوعبد الله”. وخلال التحقيق معه أفاد بأنه التحق بالجماعة الإرهابية “حماة الدعوة السلفية” سنة 1995 برفقة حوالي 27 مجندا جديدا من أبناء منطقة “ڤوراية” أغلبهم من طلبة الطورين الثانوي والمتوسط.

جرائم خطيرة ارتكبها المتهم ..!!

وحسب ملف الحال، فإن المتهم “يطو عبد الله” نشط في عدة ولايات من الوطن على غرار غليزان، الشلف، تيارت، عين الدفلى وغيرها. وأفاد بأنه شارك في عدد كبير من جرائم الأفعال الإرهابية بلغت 151 جريمة إرهابية.

من بينها مشاركته في اعتداء سنة 2001 بنصب كمين لشاحنة الحرس البلدي لبلدية منداس في غليزان، حيث تم اغتيال 12 عونا والاستيلاء على أسلحتهم، وفي شهر مارس سنة 2002 من خلال نصب كمين لأفراد الجيش الشعبي الوطني واغتيال عسكريين والاستيلاء على سلاحهم بمنطقة سيدي علي ملال بولاية تيارت.

وبتاريخ 13 جوان 2005 بمنطقة القنيني بلدية الحجرة تم الترصد لعناصر الدرك المكلفين بتأمين نقل أوراق امتحانات البكالوريا وتمَ اغتيال 3 دركيين.

وفي جوان 2007 قامت الجماعة الإرهابية باقتحام ثانوية ڤوراية واستولوا على 16 جهاز إعلام آلي، كما اقتحموا مستوصفًا واستولوا على كمية معتبرة من الأدوية.

وفي جانفي 2009 استهدفوا عناصر الجيش الوطني بمنطقة «الفركي» وتم اغتيال عسكري وسلب سلاحه. ولم تتوقف سلسلة جرائمهم، حيث بلغت 151 جريمة إرهابية استولوا فيها على أموال ومجوهرات لمواطنين تحت التهديد بالقتل.