خلال 14سنة قضاها بمعاقل الارهابيين.. طالب ثانوي يشارك بـ151 جريمة

برمجت محكمة جنايات العاصمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، يوم 3 مارس المقبل واحدة من أخطر الملفات الإرهابية تضم 53 متهما. تتراوح أعمارهم بين 28 و48 سنة المعروفة بـجماعة ڤوراية، على رأسهم المتهم “ترزوت يطوعبد الله” أمير سرية المهاجرين. الأخير الذي أماط اللثام عن وقائع خطيرة تتعلق بنشاطه ضمن الجماعات الإرهابية على مدار 14 سنة.

كما كشف المتهم عن مشاركته في 151 جريمة إرهابية تعلقت بسلسلة اغتيالات لدركيين وأعوان أمن ومدنيين. وكيفية تجنيده رفقة 27 من طلبة الثانوي والمتوسط للالتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية.

كما كشف المتهم عن مخطط تنفيذه لهجومات انتحارية لإفساد الانتخابات المحلية والتشريعية. وكشفه عن قائمة عناصر دعم وإسناد للتنظيم الإرهابي الذي بلغ 63 شخصا تبين أنهم فلاحون وموالون ومربو دواجن. كانوا يقومون بتموينهم وتكليفهم بتجنيد إرهابيين وفي حالة رفضهم يتم تصفية أفراد عائلاتهم واغتصاب بناتهم.

وحسب ما كشف الملف القضائي، فإن القوات الأمنية استغلت معلومات مؤكدة من طرف شخص من أجل إلقاء القبض على الإرهابي الخطير “ترزوت يطو عبد الله” المكنى ‘لقمان”. إذ أكد لقوات الدرك أنه حددَ معه موعدا ليحضر إلى المكان المسمى “دوار خليجة” بلدية الأرهاط من أجل استيلام المؤونة التي طلبها منه.

تم على إثرها الترصد له ونصب كمين بالمكان المتفق عليه بتاريخ 26/03/2016. وبمجرد شروعهم في حمل المواد الغذائية تمت مباغتة الارهابي “يطو” من طرف عناصر الدرك الوطني. الذي كان رفقة إرهابي آخر المدعو “ح.ن.ح” المكنى “عيادة”. الذي أطلق عيارات نارية باتجاه عناصر الدرك بمجرد لمحهم ولاذ بالفرار.

فيما ألقي القبض على المكنى ” لقمان” الذَي عثر بحوزته على سلاح حربي ناري، سلاح «كلاشنيكوف» مجهز،31 طلقة نارية. حاملة خراطيش صدرية وقنبلتين وصاعقين كهربائيين، صاعق ناري وفتيل.

كما تم الكشف على عدة مخابئ وملاجئ للعناصر الإرهابية التي كان ينشط معها بولاية عين الدفلى تيبازة، الشلف والبليدة. كما تمَ القضاء على عنصرين إرهابيين واسترجاع سلاحهما. مع استرجاع 4 أسلحة من جبل شنوة وتدمير خيم الإرهابي “ترزوت يطوعبد الله”. وخلال التحقيق معه أفاد بأنَه التحق بالجماعة الإرهابية “حماة الدعوة السلفية” سنة 1995 برفقة حوالي 27 مجندا جديدا من أبناء منطقة “ڤوراية” أغلبهم من طلبة الطور الثانوي والمتوسط.

وحسب أوراق ملف الحال، فإن المتهم “يطوعبد الله” نشط في عدة ولايات من الوطن على غرار غليزان، الشلف، تيارت وعين دفلى وغيرها، وأفاد بأنه شارك في عدد كبير من جرائم الأفعال الإرهابية بلغت 151 جريمة إرهابية.

من بينها الاعتداء الذي شارك فيه سنة 2001 بنصب كمين لشاحنة الحرس البلدي لبلدية منداس في غليزان تم اغتيال 12 عونا والاستيلاء على أسلحتهم، وفي شهر مارس سنة 2002 ومن خلال نصب كمين لأفراد الجيش الشعبي الوطني واغتيال عسكريين والاستيلاء على سلاحهم بمنطقة سيدي على ملال بولاية تيارت.

وبتاريخ 13 جوان 2005 بمنطقة القنيني بلدية الحجرة تم الترصد لعناصر الدرك المكلفين بتأمين نقل أوراق امتحانات البكالوريا وتمَ اغتيال 3 دركيين، وفي جوان 2007 قامت الجماعة الإرهابية باقتحام ثانوية ڤوراية واستولوا على 16 جهاز إعلام آلي كما تم اقتحام مستوصف واستولوا على كمية معتبر من الأدوية.

وفي جانفي 2009 استهدفوا عناصر الجيش الوطني بمنطقة «الفركي» وتم قتل عسكري وسلب سلاحه، ولم تتوقف سلسلة جرائمهم، حيث بلغت 151 جريمة إرهابية واستولوا على أموال ومجوهرات لمواطنين تحت وقع التهديد بالقتل.