خلال 24 ساعة.. إخماد 35 حريقا عبر عدة ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تسجيل اندلاع 39 حريقا مس غابات وأدغال وأحراش عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الممتدة من صبيحة أمس الجمعة إلى غاية صبيحة اليوم السبت.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الأخيرة، فقد تم تسجيل 39 حريقا. أخمدت منها نهائيا 35 فيما لا تزال العملية جارية على مستوى 3 حرائق أخرى وحريق واحد أخمد وتحت الحراسة.

ولاية قالمة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سبع مزاير بلدية النشماية، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة. (بدعم من الرتل المتنقل لأم البواقي بـ 09 شاحنات والمفرزة الجهوية للطارف بـ 09 شاحنات. ودعم جوي من 06 طائرات AT-802 وطائرة من الطراز BE-200 تابعة للجيش الوطني الشعبي).

حريق غابة بالمكان المسمى قيقمبة بلدية قلعة بوصبع، وعملية الإخماد متواصلة (بدعم من الرتل المتنقل. لولاية قالمة بـ 02 شاحنات والمفرزة الجهوية لأم البواقي بـ 09 شاحنات).

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تالة عطا بلدية آيت إسماعيل (دائرة درقينة)، وعملية الإخماد متواصلة (بتعداد مسخر يشمل 06 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف).

ولاية ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة بوعربية بلدية تسالة لمطاعي (دائرة ترعي بينان)، وعملية حراسة مستمرة (بتعداد مسخر يشمل 10 شاحنات، 04 سيارات اتصال وسيارتي إسعاف).

ولاية الأغواط

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة الفكارين بلدية بريدة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بويبلاطن بلدية بجاية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مزرعة موريس بلدية أميزور، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى هلوان بلدية أوزلاقن، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيزي الواد بلدية سوق الاثنين، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مرج تلاثة بلدية كندية (دائرة برباشة)، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 05 أشجار مثمرة).

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تاسيفت بلدية أوقاس، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوملال بلدية شميني، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 30 شجرة مثمرة).

حريق غابة بالمكان المسمى آيت فلكاي بلدية درقينة، تم إخماد الحريق نهائيًا (بدعم جوي من طائرتين AT 802 بـ 06 رميات).

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أماياز بلدية أميزور، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيقناتين بلدية بني مليكش (دائرة تزمالت)، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 130 شجرة مثمرة).

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى إخبال بلدية أوزلاقن، تم إخماد الحريق نهائيًا (بدعم جوي من طائرتين AT 802 بـ 02 رمية).

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى كيبوش بلدية أدكار، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الجامع أوزكري بلدية سوق الاثنين، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى الأربعة بلدية تيشي، تم إخماد الحريق نهائيًا (بتعداد مسخر يشمل حافلة، سيارة اتصال، سيارة إسعاف و06 شاحنات إطفاء).

ولاية تلمسان

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى سيدي ميلود بلدية الرمشي، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية عطوش بلدية ماكودة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى املل بلدية عزازقة، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 200 حزمة تبن).

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوجنة بلدية أسي يوسف (دائرة بوغني)، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حي عدل بلدية ذراع الميزان، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى أسوول بلدية بني زيكي (دائرة بوزغن)، تم إخماد الحريق نهائيًا (بدعم جوي من 03 طائرات AT 802 بـ 15 رمية).

ولاية جيجل

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شكريدة بجوار المقبرة بلدية سيدي معروف، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الدوالم بلدية بني وسين (دائرة بوقاعة)، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ايمفتاحن بلدية آيت تيزي (دائرة بوعنداس)، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سكيكدة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة بني قبوش بلدية الحدائق، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 500 حزمة تبن و0.5 هكتار قمح لين).

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة صفيصفة بلدية بني ولبان (دائرة سيدي مزغيش)، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 1000 حزمة تبن و05 هكتار حصيدة واحتراق 03 ممتلكات خاصة أخرى).

ولاية قسنطينة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتتة الشعابة جنان الباز بلدية بني حميدان (دائرة زيغود يوسف)، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 16 شجرة مثمرة، 50 خلية نحل و05 هكتار قمح لين).

ولاية وهران

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى غابة كابوروسو بلدية بئر الجير، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية برج بوعريريج

حريق غابة بالمكان المسمى قرية بوفنزار بلدية الماين (دائرة الجعافرة)، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 40 شجرة مثمرة).

ولاية تيسمسيلت

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة بلكانون بلدية برج بونعامة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية خنشلة

حريق غابة بالمكان المسمى جبل رأس الماء بلدية أولاد رشاش، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة الطواطوا بلدية الشيغارة (دائرة سيدي مروان)، تم إخماد الحريق نهائيًا (خلف احتراق 200 شجرة مثمرة).

ولاية عين الدفلى

حريق غابة بالمكان المسمى غابة الدولة واد ماسين قسم بلدية برج الأمير خالد، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عين تيموشنت

حريق غابة بالمكان المسمى غابة دوار كوروليس بلدية حمام بوحجر، تم إخماد الحريق نهائيًا.

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