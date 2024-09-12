خلال 24 ساعة الأخيرة.. الحماية المدنية تسجل 2969 تدخلا

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 2969 بمعدل تدخل واحد تدخل كل 29 ثانية. منها 1871 إجلاء صحي و518 عملية مختلفة.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 175 تدخل، حيث خلفت وفاة 12 شخصا وإصابة 211 أخرين.

كما سجلت أثقل حصيلة بولاية تقرت بوفاة 07 أشخاص منهم رجلين، 03 نساء وطفلين.

ووقع الحادث هذا اليوم في حدود الساعة 06 و14د، من خلال اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارة متبوع بحريق بالطريق الوطني رقم 03. بلدية ودائرة الحجيرة.

وفيما يخص التقلبات الجوية التي شهدتها بعض ولايات الوطن. تمكنت الحماية المدنية لولاية البيض من العثور وإنتشال جثة شاب يبلغ 29سنة جرفته مياه واد ديميرنة بلدية بوسمعون.

وكان الشاب مفقودا منذ تاريخ 08 سبتمبر، حيث تم تحديد مكانه بحاسي خنوفة بلدية بنود.

وفيما يخص تدخلات جهاز حراسة الشواطئ خلال 24 ساعة الأخيرة. تم تسجيل 164 تدخل، 101 عملية إنقاذ أشخاص من الغرق. 54 عملية تكفل بالأشخاص المصابين في عين المكان.

كما تم تسجيل 07 عملية إجلاء إلى المراكز الصحية. مع تسجيل وفاة شخصين في ولاية الجزائر يتعلق بشاب يبلغ 27 سنة. متوفي غرقا بشاطئ كاف عرعار ممنوع للسباحة ببلدية عين طاية.

كما تم انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة متوفي غرقا بشاطئ سمندر منطقة صخرية ممنوعة للسباحة بلدية مستغانم. حيث تم نقل الضحايا الى الموسسات الاستشفائية.

وبخصوص المجمعات المائية تم تسجيل 5 ضحايا متوفيين.

فبولاية بني عباس يتعلق بطفل 14 سنة متوفي غرقا في بركة مائية قصر صغامرة بلدية بني عباس.

وبولاية بشار يتعلق الأمر بطفلان يبلغان 08 و6 سنوات متوفيان غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى قصر الجديدة بلدية قنادسة.

وبولاية عين الدفلى يتعلق الأمر بطفلان يبلغان 09 سنوات متوفيان غرقا في بركة مائية. بالمكان المسمى حي اللوز بلدية طارق بن زياد.