خلال 24 ساعة فقط.. 4 وفيات و288 جريحًا في حوادث المرور

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي التدخلات 2977 تدخلًا عبر مختلف ولايات الوطن، بمعدل تدخل واحد كل 29 ثانية، ما يعكس الجاهزية العالية والتعبئة المستمرة لأعوان الحماية المدنية.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 225 تدخلًا، أسفرت عن إصابة 288 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات، في حصيلة تعكس استمرار خطر حوادث الطرقات.

أما بخصوص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد تم تسجيل 6 تدخلات، تم خلالها إسعاف 10 أشخاص دون تسجيل أي حالة وفاة، وهو ما يعكس فعالية التدخل السريع لمصالح الإنقاذ.

وأكدت الحماية المدنية مواصلة جهودها لضمان سلامة المواطنين، مجددة دعوتها إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة، خاصة في ما يتعلق بالوقاية من حوادث المرور وأخطار الغازات القاتلة داخل المنازل.