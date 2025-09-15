خلال 24 سا.. إخماد 14 حريقا عبر عدة ولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن إخماد 14 حريق اندلع على مستوى الغابات، الأدغال والأحراش عبر عدة ولايات من الوطن خلال 24 ساعة.

وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.14 على الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 2025.09.15. على الساعة 08سا00د، اندلع 15 حريقا، في حين تم إخماد 14 حريق منها.

ولاية قسنطينة

حريق أحراش بالمكان المسمى بمحاذاة الطريق الوطني 03 - بلدية ديدوش مراد، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولايـة قالمة

حريق أحراش بالمكان المسمى طريق سيدي جميل بجانب المفرغة العمومية – بلدية عين بن بيضاء، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أحراش بالمكان المسمى القنطرة الكحلاء – بلدية بوشقوف، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بجاية

حريق أحراش بالمكان المسمى المايدة – بلدية ذراع القايد، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أحراش بالمكان المسمى آيت موسى – بلدية تامريجت، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أحراش بالمكان المسمى لعناصر – بلدية تامريجت، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

حريق أحراش بالمكان المسمى المنازل – بلدية بوسيف أولاد عسكري، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى لغلول – بلدية الشقفة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية عنابة

حريق أحراش بالمكان المسمى طريق شاطئ جنان الباي – بلدية عنابة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية ميلة

حريق أحراش بالمكان المسمى مشتة أولاد عامر – بلدية تسدان حدادة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أحراش بالمكان المسمى محطة الضخ تابودة – بلدية دراجي بوصلاح، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيبازة

حريق غابة بالمكان المسمى غابة بوكابوس – بلدية بورقيقة، عملية الحراسة متواصلة.

ولايـة سكيكدة

حريق أحراش وأدغال بالمكان المسمى واد الرميلة – بلدية وادي الزهور، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أحراش بالمكان المسمى خندق عسلة – بلدية زردازة ، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تلمسان

حريق أحراش بالمكان المسمى أولاد بن طلحة – بلدية العين الكبيرة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

