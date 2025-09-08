خلال 24 سـا.. اندلاع 20 حريق غابات

سجلت مصالح الحماية المدنية، اندلاع 20 حريق غابات أدغال وأحراش عبر عدة ولايات من الوطن خلال 24 ساعة.

ونشرت ذات المصالح، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي من يوم 2025.09.07 الساعة 08سا00د إلى غاية يوم 2025.09.08 الساعة 08سا00د، وأشارت أنه تم تسجيل 20 حريقا، أخمد منها 17 حريقا و3 تحت الحراسة.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الميت إغزر أوفطيس - بلدية درقينة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حمام سلال – بلدية تيفرة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة وأدغال وأحراش بالمكان المسمى بوعمارة – بلدية تيزي نبربر، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية البويرة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى القراريف – بلدية اعمر، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ليتاما – بلدية سيدي نعمان، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الطريق الوطني 25 – بلدية ذراع بن خدة، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية الجزائر

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أمام مركز البحث النووي السبلات – بلدية العاشور، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

حريق غابة بالمكان المسمى زبيشة – بلدية بوسيف أولاد عسكري، عملية الحراسة متواصلة.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بالقرب من غابة الباهية – بلدية عين الكبيرة، تم إخماد الحريق نهائيًا

ولاية سكيكدة

حريق غابة بالمكان المسمى جبل ماشيو – بلدية الشرايع، عملية الحراسة متواصلة.

حريق غابة بالمكان المسمى دار عيسى – بلدية الشرايع، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى منطقة جبل ماشيو – بلدية الشرايع، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية قالمة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جبل بوغرسين – بلدية حمام النبائل، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة سيدي عمار – بلدية نشماية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة الريحانة – بلدية نشماية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة القلب– بلدية ﺍﻟﺪﻫﻮﺍﺭﺓ، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية بومرداس

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية سباو – بلدية بغلية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق غابة بالمكان المسمى جراح – بلدية عمال، تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سوق أهراس

حريق غابة بالمكان المسمى مشتة فج نويسر – بلدية مشروحة، عملية الحراسة متواصلة.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة دريبيكة – بلدية الزعرورية، تم إخماد الحريق نهائيًا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور