خلال 3 أشهر.. أزيد من 22 ألف سائح أجنبي زاروا الجزائر

كشفت وزيرة السياحة الصناعات التقليدية حورية مداحي أن السياحة الصحراوية شهدت انتعاشا ملحوظا في الموسم السياحي الأخير.

وفي كلمتها خلال إشرافها على لقاء حول موسم السياحة الصحراوية، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، اليوم، كشفت مداحي عن الإحصائيات المُسجلة خلال الثلاثي الأول لموسم السياحة الصحراوية 2024-2025.

وفي السياق ذاته كشفت الوزيرة أنه تم تسجيل ما يفوق 186.000 سائحا من مختلف ولايات الوطن، وكذا 22.700 سائح أجنبي خلال موسم 2024-2025.

كما أنه خلال موسم السياحة الصحراوية 2023-2024 ما يقارب 500.000 سائح من مختلف ولايات الوطن وكذا 37.000 سائح أجنبي.

وأضافت الوزيرة هذا يساهم في دعم عجلة التنمية المحلية واستحداث العديد من مناصب الشغل الموسمية على مستوى ولايات الجنوب.

وخلال الثلاثي الأول لموسم 2024-2025 تم تسجيل 186.000 سائح من مختلف ولايات الوطن وكذا 22.700 سائح أجنبي.

كما شكلت الصناعة التقليدية والحرف جزءا أساسيا من المشهد السياحي حيث أضفت جمالية وحركية للأماكن السياحية يفضل منتوجات الحرفيين الذين تفننوا بأيديهم الماهرة وبأناملهم المبدعة بصناعة بدوية بطابع تقليدي ذي البعد الثقافي والفني والتاريخي.