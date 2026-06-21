خلال 3 أيام.. تسجيل 85 حريقا واتلاف 2300 حزمة تبن بالشلف

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف الأيام الثلاثة الأخيرة 85 حريقا مست مختلف المحاصيل الزراعية عبر عدة بلديات. مخلفة خسائر معتبرة في المنتوج الفلاحي.

وحسب ما أفاد به رئيس خلية الإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية الشلف، فإن الحرائق المتفرقة أتت على 2300 حزمة تبن و 16 حصيدة. في وقت سخّرت فيه مصالح الحماية المدنية إمكانيات بشرية و مادية للتدخل السريع و الحد من انتشار ألسنة اللهب.

و مكّنت التدخلات الميدانية لأعوان الحماية المدنية، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية. من إنقاذ ما يقارب ألف هكتار من المساحات الفلاحية من الاحتراق. ما ساهم في الحد من حجم الخسائر و حماية المحاصيل الزراعية خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة.

و تجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها للفلاحين و المواطنين إلى ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية. و تفادي كل السلوكات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، خاصة مع تواصل موجة الحر التي تعرفها المنطقة.

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