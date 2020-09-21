خلال 4 أيام فقط.. انتشال 10 جثت “حراقة” واعتراض وإنقاذ 485 آخرين

تمكنت وحدات حرس السواحل، من اعتراض وإنقاذ 485 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، خلال 4 أيام فقط.

يأتي هذا من خلال 42 عملية متفرقة في مياهنا الإقليمية، في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 سبتمبر.

وتم التكفل بالمعنيين من طرف المصالح المختصة، فيما تم انتشال 10 جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم.

ونفذت زوارق البحث والإنقاذ، 22 عملية بالواجهة البحرية الغربية، تم خلالها اعتراض وإنقاذ 255 مهاجرا غير شرعي.

كما تم تنفيذ 19 عملية بالواجهة البحرية الشرقية، تم خلالها اعتراض وإنقاذ 227 مهاجرا غير شرعي.

فيما تم اعتراض وإنقاذ 3 مهاجرين غير شرعيين بالواجهة البحرية الوسطى.

وتعكس هذه التدخلات الجهود التي تبذلها القوات البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لاسيما الإنسانية منها.