خلال 48 ساعة: وفاة 4 أشخاص بحوادث المرور وتوقيف 12 مرشحا للهجرة السرية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة، في 13 حادث مرور عبر 12 ولاية، خلال ال48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة كشفت عنها، اليوم الأحد، مصالح الدرك الوطني، وقعت هذه الحوادث بكل من الجلفة، البويرة، المدية، تلمسان، وهران، أدرار.

بالإضافة إلى كل من ولايات باتنة، سيدي بلعباس، برج بوعريريج، بجاية، سطيف وتبسة.

كما تمكن أفراد الدرك الوطني بمستغانم، من توقيف 12 مرشحا للهجرة السرية عبر البحر وشخص آخر منظم للرحلة.

وتم حجز قارب مجهز بمحرك و240 لترا من الوقود وشاحنة، ومبلغ 865 يورو ومبلغ آخر بالعملة الوطنية قدره 33.400 دج.

وتمكن أفراد الدرك في عدة عمليات متفرقة عبر الوطن، من حجز 69 قنطارا و63 كلغ من مادة الشمة المقلدة.

بالإضافة الى 10.560 كيس لتعليب نفس المادة، آلة توضيب مادة الشمة وميزان إلكتروني، 2.278 قارورة من المشروبات الكحولية.

وكذا 14 قنطارا من نفايات النحاس، 4 قناطير من التمر، جهاز الكشف عن المعادن وخمسة وسائل نقل.

وأسفرت هذه العمليات عن توقيف تسعة أشخاص بكل من ولايات تيبازة، المسيلة، سيدي بلعباس، تيارت، تبسة، مستغانم، برج بوعريريج وسطيف.