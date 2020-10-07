أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أن لا منتوج مستورد أو مصنع محليا يدخل السوق دون حصوله على وثيقة أو شهادة المطابقة القانونية.

وأوضح رزيق، خلال زيارته لولاية بومرداس، أن مع انقضاء السنوات الخمس القادمة، لن يدخل أي منتوج للسوق دون شهادة مطابقة.

وأكد وزير التجارة أن العمل جار حاليا لتغيير وتحيين النصوص القانونية، في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الأمر له أثر سلبي على صحة المستهلك.

وقال الوزير “نريد تأسيس منظومة قانونية تمكن الحكم على نوعية وطبيعة المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والمحلية التي تدخل السوق”.

وكشف رزيق، عن بداية العمل من خلال لجان متخصصة لإعادة النظر وإنشاء خريطة وطنية جديدة لكل المخابر العمومية والخاصة.

وستقوم هذه المخابر بالتحاليل للمنتجات التي تدخل السوق الوطنية، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك حاليا 54 مخبرا.

وأشار رزيق، إلى أنه تم خلال السنة الجارية تقديم 8 مخابر للحصول على الاعتماد من طرف مؤسسة “ألجيراك”.

ولهذا الغرض، تم فتح ورشة متخصصة لإعداد اللوائح التقنية لكل منتج معني بدخول السوق الوطنية.