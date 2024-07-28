خلال 6 أشهر.. إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بالعاصمة

قام، اليوم الأحد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بوضع بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز جواري لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن بالعاصمة. وبالتحديد في بلدية الرويبة.

وقدمت لوزير الفلاحة، يوسف شرفة، معطيات تقنية حول هذه المنشأة التي تندرج ضمن البرنامج الوطني. الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب.

كما ذكر شرفة، بأهمية هذا البرنامج في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، الذي يتضمن 350 مركزا جواريا. و 30 صومعة إستراتيجية، بالإضافة إلى 16 منشأة أخرى في قيد الانجاز. و قد حددت مدة انجاز هذا المشروع بستة أشهر.