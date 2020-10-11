خلال 8 أشهر الأولى من 2020.. حجز أكثر من 5 أطنان من المخدرات وما يقارب مليوني قرص مهلوس

أعلنت المديرية العامة للامن عن حجز أكثر من 5 أطنان من المخدرات وما يقارب مليوني قرص مهلوس خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2020.

وقالت المديرية في بيان لها أنه في عمليات نوعية نفذتها خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2020، حجزت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني كميات معتبرة من القنب الهندي بلغت 05 أطنان و 536 كلغ، كما حجزت 01 كلغ و272 غرام من الكوكايين، و454 غرام من الهيروين و 1.715009 قرصا مهلوسا.

وسمح العمل الدءوب لفرق الشرطة المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات عبر التراب الوطني بتحقيق هذه النتائج وتوقيف 36535 شخصا مشتبها فيه، مع تسجيل 30574 قضية في هذا الشأن، نتيجة تنسيقها العالي مع الجهات القضائية المختصة والشركاء الأمنيين.

وأكد العميد الأول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة المختصة، بفضل تكوينها في مجال التحليل الجنائي وتقنيات التدخل، وإضافة لنشاطها التوعوي والوقائي، تعمل بحزم على تشديد الخناق على مروجي المخدرات وكافة المواد الطبية المهلوسة، بهدف ضمان وقاية وحماية صحة المواطنين والحفاظ عليها، ومكافحة كل أشكال الجريمة.

ونوه رئيس خلية الاتصال والصحافة بالدور المحوري والكبير الذي يقوم به المواطن في التبليغ عن الجريمة، من خلال روابط المديرية العامة للأمن الوطني.