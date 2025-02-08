خلال اليوم الرابع من زيارته للهند .. الفريق أول شنڨريحة يزور مقري شركتين رائدتين في الصناعات الدفاعية 

زار الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش مقري شركتي بارات فورج ليمتد ولارسن أند توبرو خلال اليوم الرابع من زيارته للهند.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني إطلع الفريق أول شنقريحة خلال زيارته مقر شركة بارات فورج ليمتد على المستوى العالي الذي بلغته الشركة لاسيما في مجال التعدين والمركبات العسكرية وصناعات الدفاع والتي تتمتع بسمعة كبيرة في مجال التكنولوجيا الهندسية.

كما إستمع الفريق أول شنقريحة إلى شروحات حول قدرات الشركة في تصميم وإنتاج وصيانة الأنظمة المدفعية والمركبات المدرعة وناقش مع الطرف الهندي آفاق التعاون في مجال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

وأضاف البيان أن الفريق أول شنقريحة والوفد المرافق له زاروا بعض أجنحة الشركة وتابعوا شرحا حول مختلف الأقسام لاسيما أنظمة الروبوت المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

أما خلال محطته الثانية تابع الفريق أول شنقريحة خلال بمقر شركة لارسن أند توبرو عرضا حول أحدث الابتكارات التي تقدمها الشركة وقدراتها في تصنيع المعدات العسكرية.

كما قدمت للفريق أول شنقريحة أيضا شروحات حول الحلول التي تقترحها الشركة في مجالات أنظمة الدفاع الجوي والرادارات والبنية التحتية للموانئ العسكرية واطلع أيضا على مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية.

ومن جهته أشاد الفريق أول بالمستوى الذي وصلت إليه الشركة وأبرز أهمية تعزيز التعاون بين الجزائر والهند في المجال العسكري وضرورة توسيع الشراكة في مجالات البحث والتطوير والتكوين.

في الأخير، قام الفريق أول بغرس شجرة في حديقة الشركة تأكيدا على متانة علاقات الصداقة بين الجزائر والهند.