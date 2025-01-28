خلال لقاء مراد بنظيره الإيطالي.. توقيع بروتوكول تعاون بين الشرطة الجزائرية والإيطالية

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، لقاءً مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بالعاصمة روما.

وجرى اللقاء بمقر وزارة الداخلية الإيطالية، بحضور سفير الجزائر بإيطاليا. وكذا المدير العام للأمن الوطني علي بداوي. وإطارات سامية عن الجانبين.

واستهل اللقاء بالتوقيع على بروتوكول التعاون الخاص بالتكوين الشرطي، بين المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” والمدرسة الإيطالية لتكوين قوات الشرطة، التي تتضمن محاور مستجدة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات الأمنية.

وتضمنت المحادثات الثنائية تقييما لوتيرة التعاون القائمة بين القطاعين، وتشهد تقدما معتبرا والاتفاق حول عدد من النشاطات الثنائية التي من شأنها دعم النسق الحالي. لا سيما في مجالات الأمن الوطني والحماية المدنية والتكوين، وكذا التعاون اللامركزي والتنمية الاقتصادية المحلية.

كما تم الاتفاق على سبل تعزيز التنسيق الأمني في إطار ثنائي وآخر متعدد الأطراف لمجابهة التهديدات الأمنية المشتركة. على غرار الهجرة غير النظامية، و الاتجار بالمخدرات وكبح نشاط شبكات لجريمة المنظمة.