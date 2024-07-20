خلايا رعدية وطقس جد حار غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف طقسا مشمسا وحارا على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس، وطقس جد حار بالمناطق الوسطى والشرقية. فيما سيعرف نشاط لخلايا رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 36 و43 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 36 و44 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس، وطقس جد حار بوسط الصحراء ومنطقة تندوف بالمناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 39 و 48 درجة، بينما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.